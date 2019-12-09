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В РУСАДА призвали сделать выводы из решения исполкома WADA

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Заинтересованные стороны должны сделать выводы из решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) и понять, куда двигаться дальше. Об этом заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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По ее словам, время каких-то проб и ошибок прошло, отметила она в понедельник, 9 декабря, в беседе с «РИА Новости».

В понедельник исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях, запрет будет действовать четыре года. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия.

Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ запрещено посещать международные спортивные соревнования.

Решение WADA вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Российских спортсменов и тренеров допустят до соревнований, если они докажут, что не нарушали антидопинговые кодексы WADA. Принимать в них участие они будут под нейтральным флагом.

Рекомендации в отношении России комитет WADA по соответствию дал 25 ноября.

В начале осени немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории. На этом основании была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу WADA.

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