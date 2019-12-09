Министр спорта России посоветовал не сравнивать ситуацию с ВФЛА и ОИ-2018

Не нужно сравнивать лишение статуса полноправной Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и результаты российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков в понедельник, 9 декабря.

«Я бы не стал сравнивать ситуацию с Пхёнчханом и ВФЛА. И Олимпийский комитет России (ОКР), и ВФЛА были понижены в правах. Сейчас, кроме ВФЛА, никто в правах не понижен. ОКР пользуется такими же правами, как все остальные НОК (национальные олимпийские комитеты. — Ред.)», — отметил министр. Его слова приводит агентство «РИА Новости».

По мнению Колобкова, Россия выполнила все условия «дорожной карты» Совета Европы и ЮНЕСКО. Он напомнил, что ЮНЕСКО в сентябре выражало благодарность российскому правительству за проделанную работу, а Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало работу российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) успешной.

Министр спорта также рассказал, что в России ежегодно тестирование проходят 20 тыс. спортсменов, и у WADA не было нареканий к работе антидопинговых организаций в России.

«Возможно, будут просьбы о дополнительном тестировании, но наши спортсмены тестируются не меньше, а то и больше, чем иностранные, и результаты по положительным пробам соответствуют другим странам, процент достаточно маленький», — добавил он.

Ранее 9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях, запрет будет действовать четыре года. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также РУСАДА лишено статуса соответствия.

Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ запрещено посещать международные спортивные соревнования.

Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Российских спортсменов и тренеров допустят до соревнований, если они докажут, что не нарушали антидопинговые кодексы WADA. Принимать в них участие они будут под нейтральным флагом.