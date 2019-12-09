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Министр спорта назвал незаконными обвинения WADA

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Обвинения к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) на основании данных московской лаборатории (LIMS), которые организации предоставил Григорий Родченков, незаконны. Такое заявление сделал министр спорта России Павел Колобков в понедельник, 9 декабря.

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«На ее (базы LIMS. — Ред.) основании были предъявлены обвинения — вы можете себе это представить? Получена кем-то сворованная база, откуда она взята, непонятно. Следственный комитет и наши эксперты запрашивали по этой базе всю необходимую информацию — почему WADA считает ее аутентичной?» — отметил Колобков. Его слова приводит ТАСС.

Он назвал LIMS «сделанной на коленке предыдущими руководителями лаборатории» и из-за этого являющейся незаконной.

По мнению министра спорта, данные из LIMS поступили в WADA из неизвестных источников. Также министр спорта подчеркнул, что отсутствует комментарий насчет 4 тыс. пробирок с анализами, которые Россия передавала в WADA.

Ранее 9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях, запрет будет действовать четыре года. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия.

Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ запрещено посещать международные спортивные соревнования.

Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Российских спортсменов и тренеров допустят до соревнований, если они докажут, что не нарушали антидопинговые кодексы WADA. Принимать в них участие они будут под нейтральным флагом.

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