Три биатлонистки требуют с Родченкова по $10 млн за клевету

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина 20 февраля подадут в суд Нью-Йорка иск о клевете против экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Григория Родченкова. Об этом сообщает The New York Times.

Иск подается при поддержке бизнесмена Михаила Прохорова, который возглавлял федерацию биатлона России до и во время Игр в Сочи в 2014 году. Каждая из истиц требует у Родченкова компенсацию в $10 млн.

Ранее Зайцева, Романова и Вилухина были обвинены в подмене допинг-проб и лишены серебряных наград, завоеванных в эстафете в Сочи.

Адвокатом биатлонисток в этом деле выступит Скотт Балбер. В 2013 году он представлял интересы нынешнего президента США Дональда Трампа в деле против комика Билла Мара. По мнению защитника, в этом деле столько заведомо ложных заявлений Родченкова, что оно развалится, как карточный домик.

В 2016 году экс-глава Московской антидопинговой лаборатории рассказал New York Times о якобы существующей «допинговой программе» России и стал информатором WADA. Это послужило началом крупного международного скандала. Власти РФ неоднократно опровергали утверждения Родченкова.

10 февраля Мосгорсуд признал законным заочный арест Григория Родченкова, который обвиняется в незаконном обороте сильнодействующих веществ. 1 сентября 2017 года информатор WADA был объявлен в международный розыск, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.