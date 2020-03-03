МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные. Об этом во вторник, 3 марта, заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.

«Мы же, посмотрев то, что было предоставлено, видим, что, во-первых, в этом документе признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов, которые были представлены. То есть наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными — Родченков не подписывал этих документов», — приводит ТАСС слова Панича.

Он отметил, что таким образом показания Родченкова могут быть изъяты из этого дела, так как, по мнению Панича, обнародованные противоречия не ликвидировать представлением нового документа.

«Со своей стороны могу указать на то, что в новом документе точно так же содержится подпись. Я не эксперт, но визуально я вижу, что она отличается от подписей на других документах. Эту подпись мы также будет проверять», — добавил адвокат.

В заключении Панич подчеркнул, что остался доволен тем, как проходит судебное слушание по делу биатлонисток. Он предположил, что итоговый вердикт будет известен через несколько недель.

«Сегодня никакого решения не было. Я могу лишь подтвердить, что то, как рассматривала дело панель CAS, нас полностью удовлетворяет, мы видим высокий уровень профессионализма. Рассчитываем только на то, что этот уровень профессионализма сохранится и при принятии ими решений», — подытожил Панич.

2 марта МОК обвинили в передачи документов с поддельными подписями Родченкова. В комитете отказались комментировать эти сообщения, несмотря на то что эксперты подтвердили подделку подписей.

МОК пожизненно дисквалифицировал спортсменок за причастность к допинговой системе в Сочи-2014, а также лишил их медалей Игр: Зайцеву и Романову — серебра эстафеты, Вилухину — серебряных медалей эстафеты и спринта. Рассмотрение апелляции на это решение суд откладывал больше двух лет.

В 2016 году бежавший в США экс-глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Григорий Родченков рассказал на страницах New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. По итогам расследования Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет признали 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.