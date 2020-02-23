Губерниев сообщил об уголовном деле против Логинова в Италии

Итальянская полиция возбудила дело против российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Об этом в воскресенье, 23 февраля, в своем Telegram-канале написал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Журналист не назвал причину возбуждения дела, но призвал ждать развития событий. Он предположил, что биатлонист и его тренер могут покинуть Италию.

Ранее 23 февраля глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что организация обратится в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием прекратить провокации Biathlon Integrity Unit (BIU) в отношении Логинова.

В этот же день Логинов снялся с масс-старта в заключительный день чемпионата мира. В тренерском штабе российской сборной заявили, что он был вынужден сделать это из-за «последних событий». Касперович заявил, что, несмотря на нынешний отказ от гонки, Логинов может принять участие в этапе Кубка мира в Чехии, однако не исключено, что он завершит карьеру, так как «у него уже накипело» и «ему надоело бороться» с травлей, связанной с допинговым скандалом. О таком варианте накануне говорил и сам спортсмен.

22 февраля итальянская полиция провела обыски у Логинова, его соседа по номеру Евгения Гараничева и Касперовича. Карабинеры провели досмотр личных вещей и автомобилей спортсменов и изъяли компьютеры и телефоны у Логинова и Касперовича.

В IBU происходящее объяснили использованием Касперовичем чужой аккредитации и уже начали расследование. Сообщалось, что в день гонок преследования тренер попросил у одного из членов украинской делегации аккредитационную карту, чтобы попасть на трассу и поддержать своего подопечного.

При этом карабинеры связали обыски с подозрениями в нарушении антидопинговых правил. Сам Логинов утверждает, что правоохранители не предъявляли ему каких-либо обвинений. Первичные результаты обысков не подтвердили использование допинга российскими биатлонистами, сообщили в посольстве РФ в Италии. Однако изъятые личные вещи Логинову и Касперовичу пока не вернули.