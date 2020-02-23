Биатлонист Логинов снялся с масс-старта на ЧМ в Италии

Российский биатлонист Александр Логинов отказался принимать участие в масс-старте в заключительный день чемпионата мира в Италии. Об этом сообщили в тренерском штабе сборной РФ в воскресенье, 23 февраля.

«Последние события вынудили Александра отказаться от гонки», — сообщили ТАСС.

Речь идет об обысках, которые итальянская полиция провела по запросу Международного союза биатлонистов (IBU) у Логинова, его соседа по номеру, российского спортсмена Евгения Гараничева и личного тренера Логинова Александра Касперовича. Карабинеры провели досмотр личных вещей и автомобилей спортсменов и изъяли компьютеры и телефоны у Логинова и Касперовича.

Несмотря на снятие с масс-старта, Логинов будет принимать участие в этапе Кубка мира в Чехии, заверил Касперович. По словам тренера, сейчас необходимо психологически восстановить его подопечного, а «функционально он хорошо готов».

При этом он не исключил, что биатлонист и вовсе завершит карьеру, так как «у него уже накипело» и «ему надоело бороться» с травлей, связанной с допинговым скандалом. О возможном уходе из спорта заявлял и сам Логинов накануне.

Обыски были проведены 22 февраля. В IBU происходящее объяснили использованием Касперовичем чужой аккредитации и уже начали расследование. Как объяснили на Украине, в день гонок преследования тренер попросил у одного из членов украинской делегации аккредитационную карту, чтобы попасть на трассу и поддержать своего подопечного.

При этом карабинеры связали обыски с подозрениями в нарушении антидопинговых правил. Сам Логинов утверждает, что правоохранители не предъявляли ему каких-либо обвинений. Первичные результаты обысков не подтвердили использование допинга российскими биатлонистами, сообщили в посольстве РФ в Италии. Однако изъятые личные вещи Логинову и Касперовичу пока не вернули.

В 2013 году Логинова временно отстранил от соревнований Союз биатлонистов России, а в ноябре 2014-го его дисквалифицировал IBU за употребление эритропоэтина. Срок дисквалификации закончился 25 ноября 2016 года. После возвращения в спорт в адрес россиянина звучали агрессивные высказывания, в том числе со стороны французского биатлониста Мартена Фуркада и шведа Себастьяна Самуэльссона.

Видео обысков опубликовал спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

Чемпионат мира по биатлону проходит в Антерсельве с 13 февраля. На соревнованиях Александр Логинов занял первое место с спринте на 10 км и третье место в гонке преследования на 12,5 км.