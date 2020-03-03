В поисках быстрого времени: Резцова и Халили метят в лидеры биатлона

Сборная России заняла второе место в общем зачете на завершившемся чемпионате Европы – 2020 по биатлону, завоевав два золота и два серебра. Выше оказались только хозяева турнира (три золота и одна бронза), причем «золотодобытчиками» в составе белорусов стали исключительно воспитанники российского биатлона — москвич Сергей Бочарников и представительница Республики Мордовия Елена Кручинкина. Сразу несколько спортсменов нашей команды ЧЕ, включая Карима Халили и Ульяну Кайшеву, отправятся на этап Кубка мира в Нове Место. Он пройдет 5–9 марта без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Повод для гордости

Выступление сборной России на ЧЕ-2020 в биатлоном центре «Раубичи» можно признать успешным. Золотые медали завоевали Матвей Елисеев (спринт) и Евгения Павлова (суперспринт), серебро у Кристины Резцовой (гонка преследования), а также у нашей команды в смешанной эстафете — Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Последний стал не только героем эстафеты, на заключительном этапе опередив норвежца и белоруса, но и заехал в топ-10 в супермиксте (7-й), спринте (8-й) и гонке преследования (6-й). Стабильными результатами 21-летний спортсмен подтвердил, что уже готов помогать основе сборной России на этапах Кубка мира.

— Карим Халили и Кирилл Стрельцов (лучший результат на ЧЕ-2020 — 9-е место в спринте. — «Известия») заслужили того, чтобы провести полноценный сезон в Кубке мира, а Карим и вовсе должен был выступить на ЧМ-2020, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. — Я высказывал идею, что он и Резцова должны были участвовать в сингл-миксте. Уверяю, что они бы показали себя не только не хуже Елисеева и Куклиной, но и поборолись бы за медали.

Кроме Халили на двух заключительных этапах Кубка мира в Нове Место и Контиолахти выступят и другие участники ЧЕ-2020: Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кристина Резцова и Ульяна Кайшева. Для Кайшевой это будут первые старты за основу в этом сезоне. В «Раубичах» лучшим выступлением чемпионки России – 2018 стало 7-е место в гонке преследования. В то время как побеждавшая в Белоруссии Евгения Павлова продолжит выступать в Кубке IBU — она идет на 14-м месте в тотале.

— Это несправедливое решение по отношению к той же Глазыриной и Павловой, — считает двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев. — Первая находится в лидерах общего зачета Кубка IBU, вторая выиграла чемпионат Европы. Причем Павлову не хотели брать на ЧЕ и вызвали в последний момент. Она показала результат, но на Кубок мира везут Кайшеву, которая проводит слабый сезон. Наверное, у руководства СБР и тренеров сборной есть объяснение этому.

Также Анатолий Алябьев поддержал Кристину Резцову, которая помимо того что заработала две медали ЧЕ-2020, также была четвертой в спринте (лучшей из наших).

— Мне кажется, именно Резцова способна стать новым лидером сборной, — считает эксперт. — Она съездила на ЧМ, можно сказать, туристом, но не сломалась и провела отличный чемпионат Европы. У нее характер, как у матери (трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. — «Известия»). Теперь Кристине нужно подтвердить свой класс на двух последних этапах Кубка мира. Это придаст ей уверенности перед новым сезоном.

Оправдание за слабый ЧМ

Оптимальные составы на ЧЕ-2020 выставили только сборные Белоруссии и Украины. Обеим командам было необходимо реабилитироваться за слабые выступления на ЧМ-2020 в Антхольце. В Италии эти сборные остались без медалей, причем белорусы и вовсе ни разу не смогли попасть в топ-10 в личных гонках. В родных стенах, хоть и на соревновании уровнем ниже, им удалось отыграться сполна. Два золота команде принес Сергей Бочарников (суперспринт и гонка преследования). Еще одна медаль высшего достоинства у Елены Кручинкиной (гонка преследования). Интересно, что оба спортсмена долгое время выступали за Россию, но пошли по стопам четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой и сменили спортивное гражданство на белорусское.

— Бочарников и Кручинкина — это спортсмены не того уровня, чтобы переживать об их потере для сборной России, — считает Дмитрий Васильев. — В отсутствие конкуренции они спокойно подготовились к важному для Белоруссии старту и выдали результат в «Раубичах». У них была хорошая форма, где-то повезло. Но завоевывать медали на серьезных стартах — этапах Кубка мира — эти ребята не будут. Поверьте, мы их хорошо знаем, и в сборной России они не выдержали конкуренцию.

Команда Украины, в свою очередь, заняла четвертое место в общем зачете, завоевав золото, серебро и две бронзы. Третьими стали норвежцы (1-2-3).

За закрытыми дверями

Если ЧЕ-2020 в Белоруссии стал настоящим праздником спорта, то следующий старт с участием лучших биатлонистов мира в чешском Нове Место пройдет без зрителей. Это решение принято советом безопасности Чехии из-за угрозы распространения коронавируса (в Чехии зафиксированы три случая заражения COVID-19). Обычно 30-тысячная «Высочина Арена» на таких мероприятиях забита до отказа.

— Эпидемия коронавируса распространяется стремительными темпами, поэтому надо в первую очередь думать о здоровье и безопасности спортсменов, — уверен Дмитрий Васильев. — Организаторы приняли абсолютно правильное решение. А для биатлонистов это будет новый опыт, и интересно посмотреть, как они с ним справятся. В таких условиях никто из них не соревновался, поэтому в Чехии нас могут ждать неожиданные результаты. От этого только любопытнее.

Седьмой этап Кубка мира стартует 5 марта женским спринтом и завершится 8 марта мужским и женским масс-стартами.