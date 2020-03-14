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В Кемеровской области рассказали о состоянии зараженных COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Представители минздрава и Роспотребнадзора Кемеровской области сообщили подробности о первых двух случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в регионе во время брифинга. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам первого заместителя начальника департамента охраны и здоровья Кемеровской области Елены Зелениной, подтверждение положительного теста на коронавирус было получено из научно-производственного объединения «Вектор».

Как заявила представитель Роспотребнадзора, двое жителей Кемеровской области прибыли после путешествия в Италию в московский аэропорт Шереметьево, откуда вылетели в Новосибирск. Дальнейший путь граждане проделали на личном транспорте.

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«Они у нас были под наблюдением. Им были выданы постановления об изоляции. Обследование шло согласно схеме. Первичное исследование делает кемеровская вирусная лаборатория. При положительном результате анализы отправляются в центр «Вектор», — рассказала собеседница телеканала.

Пациенты пребывали на домашнем карантине. Круг лиц, вступивших с ними в контакт в самолете, установлен.

Один заболевший находится в состоянии средней степени тяжести, самочувствие второго удовлетворительное. Они получают необходимое лечение.

Ранее 14 марта стало известно, что коронавирусная инфекция подтвердилась у двух пациентов в городе Кемерово. Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали в Новокузнецке, его диагноз уточняется.

С 10 марта в регионе работает круглосуточная горячая линия для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

По последним данным, коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, подтвержден у 47 россиян. Еще два случая подозрения на эту инфекцию зафиксированы у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке. Накануне сообщалось о 45 заболевших россиянах. В Москве заболели 24 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зарегистрировано 149 тыс. случаев заболевания и более 5,5 тыс. смертельных исходов.

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