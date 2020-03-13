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Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 45

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось с 34 до 45, сообщили в пятницу, 13 марта, в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: 5 — в Москве, 1 — в Московской области, 3 — в Санкт-Петербурге, 1 — в Ленинградской области, 1 — в Пермском крае», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий».

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Отмечается, что инфицированные посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны в последние две недели (Италия, Франция, Австрия). При этом один случай выявлен после контактов с ранее заболевшими. Проводятся лабораторные обследования.

Кроме того, в правительстве Кировской области сообщили о первом случае подозрения на коронавирус.

«Жительница города Кирова вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции и обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы отправлены в лабораторию. В настоящее время лабораторного подтверждения инфекции нет», — рассказали в пресс-службе.

Состояние пациентки оценивается медиками как удовлетворительное, она находится в Инфекционной клинической больнице Кирова и получает всё необходимое лечение.

Ранее в пятницу сообщалось, что в России в общей сложности выписаны из больниц семь инфицированных коронавирусом. Среди них граждане России, Китая и Италии, в том числе россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире увеличилось до 138 тыс. человек, умерли более 5 тыс. пациентов.

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