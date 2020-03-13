Прямой эфир
Сюжет:

В Эфиопии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

0
Фото: Global Look Press/dpa/Felix Kästle
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Эфиопии. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает Reuters со ссылкой на представителя государственного института по здравоохранению.

По словам мэра города Аддис-Абебы, заразившимся оказался гражданин Японии. Других подробностей не сообщается.

Минусы плюса: коронавирус лучше всего распространяется при 8-9°C
«Китайский патоген» любит прохладу и низкую влажность, утверждают ученые

Ранее в этот же день стало известно, что число умерших в результате коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) превысило 5 тыс. человек. Умерли 5082 человека. Число заразившихся по всему миру увеличилось до 138 тыс. человек.

В Китае, где по заявлениям властей уже пройден пик эпидемии, зарегистрировали свыше 80 тыс. случаев заражения, более 3,1 тыс. погибших и не менее 64 тыс. выздоровевших. По состоянию на пятницу выявлено восемь новых случаев заболевания.

На втором месте по числу заразившихся в мире — Италия. Там зафиксировали более 15 тыс. случаев инфицирования и более 1 тыс. погибших. По данным на пятницу новых случаев заболевания не выявили.

Всего случаи инфицирования зафиксированы в 132 странах мира. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения сообщает о 132 567 случаях заражения SARS-CоV-2, от которого погибли 4947 человек в 123 государствах.

Вспышка коронавируса нового вида произошла в городе Ухане в Китае в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минздраве России рассказали о состоянии заболевших COVID-19
«Уральские авиалинии» отменили около 30 рейсов из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020