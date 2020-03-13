В Эфиопии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Эфиопии. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает Reuters со ссылкой на представителя государственного института по здравоохранению.

По словам мэра города Аддис-Абебы, заразившимся оказался гражданин Японии. Других подробностей не сообщается.

Ранее в этот же день стало известно, что число умерших в результате коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) превысило 5 тыс. человек. Умерли 5082 человека. Число заразившихся по всему миру увеличилось до 138 тыс. человек.

В Китае, где по заявлениям властей уже пройден пик эпидемии, зарегистрировали свыше 80 тыс. случаев заражения, более 3,1 тыс. погибших и не менее 64 тыс. выздоровевших. По состоянию на пятницу выявлено восемь новых случаев заболевания.

На втором месте по числу заразившихся в мире — Италия. Там зафиксировали более 15 тыс. случаев инфицирования и более 1 тыс. погибших. По данным на пятницу новых случаев заболевания не выявили.

Всего случаи инфицирования зафиксированы в 132 странах мира. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения сообщает о 132 567 случаях заражения SARS-CоV-2, от которого погибли 4947 человек в 123 государствах.

Вспышка коронавируса нового вида произошла в городе Ухане в Китае в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.