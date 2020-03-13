«Уральские авиалинии» отменили около 30 рейсов из-за коронавируса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменили порядка 30 международных рейсов из России в Италию, Испанию, Германию, Францию, Израиль и Индию из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщается в пресс-релизе компании.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, введением запрета российский властей на осуществление авиаперевозок в Италию, Испанию, Германию, Францию, а также ограничений на въезд в Израиль и Индию «Уральские авиалинии» временно приостанавливают выполнение рейсов в Венецию и Бордо (с 12 марта по 31 мая), в Римини (с 14 марта по 31 мая), Мумбаи (с 31 марта по 24 октября), Барселону (с 29 марта по 31 мая). Также отменяются рейсы, которые совершаются с посадкой в Новосибирске, в Харбин (с 10 мая по 24 октября) и через Екатеринбург и Ордос (Монголия) в Бангкок (с 10 мая по 24 октября).

Кроме того, будут приостановлены рейсы из подмосковного Жуковского в Рим, Милан и Тель-Авив, из Екатеринбурга в Барселону, Рим, Мюнхен и Париж, Харбин, Пекин и Пхукет, куда рейсы осуществлялись через Пекин и Сиань. В пресс-релизе также указали рейсы из Краснодара в Римини и из Краснодара, Сочи и Санкт-Петербурга в Тель-Авив.

С 10 мая по 27 июня отменяются все рейсы из Иркутска и Владивостока в Пекин, а также из Красноярска и Владивостока в китайский Харбин. В эти же даты приостанавливается рейс Казань – Екатеринбург – Харбин – Екатеринбург – Казань.

В компании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний.

Днем ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке пропуска через российскую границу граждан Италии. Мера вступила в силу 13 марта.

11 марта российский авиаперевозчик S7 Airlines сообщил о том, что приостановит полеты в Италию, Испанию, Францию и Германию с 13 марта. В свою очередь, лоукостер «Победа» отменила несколько рейсов в города Германии и Испании.

В тот же день «Аэрофлот» объявил о приостановке полетов в Германию, Италию, Испанию и Францию на период с 13 марта по 30 апреля. Речь идет о рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, авиакомпания Utair приостановила полеты в Милан до конца мая.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.