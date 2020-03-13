Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Ленинградской области

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Ленинградской области, сообщила в пятницу, 13 марта, пресс-служба правительства региона.

«В Ленинградской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией у жительницы Кудрово Всеволожского района, возвратившейся из поездки в Италию. Состояние женщины удовлетворительное, она госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Накануне в России за сутки было зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число зараженных коронавирусом в стране увеличилось до 34.

7 марта власти Санкт-Петербурга рассказали о состоянии вернувшейся из Италии жительницы города, которая также находится в Боткинской больнице. Болезнь женщины протекает в легкой форме, отметили в пресс-службе.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.