Прямой эфир
Сюжет:

Песков попросил журналистов не приходить в Кремль с симптомами ОРВИ

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к журналистам, освещающим работу Кремля, с просьбой внимательно относиться к здоровью и отслеживать любые симптомы. Это касается не только коронавируса, но и других недомоганий, подчеркнул он.

Летательный исход: COVID-19 может не пережить каждая пятая туркомпания
Отрасль ждут дальнейшие многомиллиардные убытки, считают эксперты

«Если у вас кашель, насморк, вас знобит, что абсолютно не обязательно связано с коронавирусом, пожалуйста, не приходите в Кремль», — сказал он. По словам пресс-секретаря, это не только мера предосторожности, но и признак уважения к окружающим.

На вопрос, означает ли это рост озабоченности по поводу коронавируса в Кремле, Песков ответил: «Безусловно». По его словам, возникла необходимость принимать все превентивные меры, но это не означает ужесточения правил.

12 марта пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия в данный момент не рассматривает вопрос об отмене парада Победы, но следит за ситуацией с коронавирусом.

Накануне сообщалось, что в России за сутки было зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зараженных коронавирусом в стране увеличилось до 34.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Казахстане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Крупнейшие банки Грузии позволили клиентам не платить кредиты из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020