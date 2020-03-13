Песков попросил журналистов не приходить в Кремль с симптомами ОРВИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к журналистам, освещающим работу Кремля, с просьбой внимательно относиться к здоровью и отслеживать любые симптомы. Это касается не только коронавируса, но и других недомоганий, подчеркнул он.

«Если у вас кашель, насморк, вас знобит, что абсолютно не обязательно связано с коронавирусом, пожалуйста, не приходите в Кремль», — сказал он. По словам пресс-секретаря, это не только мера предосторожности, но и признак уважения к окружающим.

На вопрос, означает ли это рост озабоченности по поводу коронавируса в Кремле, Песков ответил: «Безусловно». По его словам, возникла необходимость принимать все превентивные меры, но это не означает ужесточения правил.

12 марта пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия в данный момент не рассматривает вопрос об отмене парада Победы, но следит за ситуацией с коронавирусом.

Накануне сообщалось, что в России за сутки было зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зараженных коронавирусом в стране увеличилось до 34.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.