Прямой эфир
Сюжет:

Крупнейшие банки Грузии позволили клиентам не платить кредиты из-за коронавируса

0
Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грузинские TBC Bank и Банк Грузии временно разрешили физическим и юридическим лицам не выплачивать кредиты. Об этом сообщили финансовые учреждения в пятницу, 13 марта.

Летательный исход: COVID-19 может не пережить каждая пятая туркомпания
Отрасль ждут дальнейшие многомиллиардные убытки, считают эксперты

Как отметили в TBC Bank, решение принято на срок три месяца. «Мы приняли решение предложить трехмесячный льготный период на взнос кредитов физическим лицам, микро-, малому и среднему бизнесу, а также всем тем бизнесам, которые работают в туристической, пищевой и такой индустрии, которая характеризуется массовым скоплением людей», — цитирует сообщение банка ТАСС.

Банк Грузии отметил, что с 13 марта в течение трех месяцев те потребители, которые должны были погашать кредиты, смогут до мая отсрочить их выплату.

В Грузии по состоянию на 13 марта выявлено 25 случаев заражения коронавирусом. В карантине находятся 245 человек, еще 58 госпитализированы. Первый случай был отмечен 26 февраля. Мужчина прибыл из Ирана через Азербайджан.

Ранее в пятницу Эстония ввела в стране режим чрезвычайного положения до 1 мая из-за угрозы распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Накануне режим чрезвычайного положения ввели власти Латвии и Чехии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С 1 марта досмотрено более 28 тыс. прибывших в Россию из Италии
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020