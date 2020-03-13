Крупнейшие банки Грузии позволили клиентам не платить кредиты из-за коронавируса

Грузинские TBC Bank и Банк Грузии временно разрешили физическим и юридическим лицам не выплачивать кредиты. Об этом сообщили финансовые учреждения в пятницу, 13 марта.

Как отметили в TBC Bank, решение принято на срок три месяца. «Мы приняли решение предложить трехмесячный льготный период на взнос кредитов физическим лицам, микро-, малому и среднему бизнесу, а также всем тем бизнесам, которые работают в туристической, пищевой и такой индустрии, которая характеризуется массовым скоплением людей», — цитирует сообщение банка ТАСС.

Банк Грузии отметил, что с 13 марта в течение трех месяцев те потребители, которые должны были погашать кредиты, смогут до мая отсрочить их выплату.

В Грузии по состоянию на 13 марта выявлено 25 случаев заражения коронавирусом. В карантине находятся 245 человек, еще 58 госпитализированы. Первый случай был отмечен 26 февраля. Мужчина прибыл из Ирана через Азербайджан.

Ранее в пятницу Эстония ввела в стране режим чрезвычайного положения до 1 мая из-за угрозы распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Накануне режим чрезвычайного положения ввели власти Латвии и Чехии.