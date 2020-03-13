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Эстония ввела режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Эстония вводит в стране режим чрезвычайного положения до 1 мая из-за угрозы распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 13 марта, на сайте правительства республики.

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«В связи с пандемией коронавируса в мире и его возможным более широким распространением в Эстонии правительство ввело в государстве чрезвычайное положение. Оно будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что при режиме ЧП запрещаются все публичные собрания, а школы с 16 марта должны приостановить учебную работу, перейдя на удаленное и домашнее обучение. Также с понедельника будет приостановлена работа секций и кружков по интересам.

Кроме того, до 1 мая будут закрыты музеи и кинотеатры, запрещается проведение концертов, конференций, представлений и спортивных мероприятий.

Накануне режим чрезвычайного положения введи власти Латвии и Чехии, а Словакия закрыла свои границы для иностранцев.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 130 тыс. человек, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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