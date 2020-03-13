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Второй случай коронавируса зарегистрирован в Турции

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Второй случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Турции. Об этом на своей странице в Twitter написал министр национального здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

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По его словам, тест на инфекцию был подтвержден накануне. Второй пациент, как он уточнил, общался с первым зараженным. Информации, в каком городе живет пациент, министр не представил, пишет в пятницу, 13 марта, HaberTurk.

«Мы приняли необходимые меры, чтобы сохранить возможное распространение вируса в этих пределах. Мы вместе преодолеем проблему», — отметил он.

Ранее в пятницу власти американского штата Огайо заявили о подозрении на заражение коронавирусом более 100 тыс. жителей штата. Такое заявление сделала глава департамента здравоохранения штата Эми Эктон.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 130 тыс. человек, умерли почти 5 тыс. пациентов.

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