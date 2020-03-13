В КНР за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Китае выявили только лишь 8 новых случаев заболевания. Скончались семь человек, это следует из сообщения госкомитета страны по здравоохранению.

Подтверждены 80 тысяч 813 пациентов, из них 3 тысячи 176 кончались, свыше 64 тысяч излечились и выписаны из больниц, отмечает 13 марта «РИА Новости».

Соеди новых заболевших за последние сутки, трое — ввозные случаи. Всего на последние месяцы в Китай въехали 88 человек с коронавирусом.

Накануне официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил о прохождении страной пика эпидемии коронавируса. Замедление распространения коронавируса стало возможным после нескольких недель жестких мер, введенных властями Китая для контроля за передвижением людей и дорожным движением.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане.