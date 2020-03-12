Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в Китае в целом уже пройден. Об этом в четверг, 12 марта, в ходе брифинга заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

Как сообщает Reuters, в провинции Хубэй за исключением города Ухань не отмечено новых случаев заражения. За пределами Хубэя зафиксированы семь новых случаев, из них шесть — завозные, пояснил он.

В четверг власти провинции Хубэй объявили об ослаблении ограничений на поездки. Будет возобновлено производство ряда отраслей в двух городах и двух округах.

Замедление распространения коронавируса стало возможным после нескольких недель жестких мер, введенных для контроля за передвижением людей и дорожным движением.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане.