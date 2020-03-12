Первый случай смерти от коронавируса зафиксировали в Греции

Первый случай смерти пациента от коронавируса COVID-19, зафиксировали в Греции. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны.

По его данным, умерший — 66-летний мужчина, у которого были и другие проблемы со здоровьем, передает ТАСС.

11 марта сообщалось о 99 случаях заражения коронавирусом в Греции. Из них 95 — греки, а четыре человека — иностранцы.

10 марта министр здравоохранения страны Василис Кикилиас сообщил, что все детские сады, школы и университеты — частные и государственные — будут закрыты в Греции на 14 дней в качестве меры профилактики коронавируса. Также в стране действует запрет на все общественные мероприятия, численность которых выше 1 тыс. человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.