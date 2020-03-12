Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. В частности, в стране закрылись заведения общепита, а также магазины, за исключением торгующих предметами первой необходимости и аптек.

По его словам, власти гарантируют основные услуги, включая общественный транспорт. Он также призвал сограждан не скупать продукты. «Не нужно сразу бежать за едой. Мы закрываем магазины, бары, пабы и рестораны парикмахерские, центры красоты. Остается доступной доставка на дом», — цитирует политика издание ANSA.

Премьер отметил, что продолжают работу банки, почты, страховые и финансовые компании. Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности для своих сотрудников.

Из европейских стран Италия является лидером по числу заразившихся коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, там подтверждено более 12 тыс. случаев заболевания, скончался 827 человек.

При этом по всему миру зафиксировано более 118 тыс. заболевших, умерли более 4 тыс. Всего о случаях COVID-19 сообщили 113 стран.

Также в этот день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.