Власти Огайо подозревают наличие в штате 100 тыс. зараженных коронавирусом

Более 100 тыс. жителей штата Огайо заражены коронавирусом, такое заявление сделала глава департамента здравоохранения штата Эми Эктон. Об этом сообщает телеканал ABC News 5 Cleveland.

«Мы знаем, просто исходя из факта распространения вируса среди населения, что по меньшей мере 1%, и это как минимум, является носителем этого вируса в Огайо сегодня. У нас живет 11,7 млн. Таким образом, цифра превышает 100 тыс.», — заявила чиновница на пресс-конференции.

Согласно официальной информации, в Огайо зафиксировано пять подтвержденных случаев коронавируса. По словам Эктон, истинная картину распространения инфекции не видна в связи с медленным разворачиванием систем тестирования.

В США, по последним данным, от коронавируса умер 41 человек, 31 из них — в Вашингтоне. Всего в стране выявлено 1635 случаев заболевания.

Отмечается, что инфицированные выявлены в 46 штатах и в столичном округе Колумбия. В это число входят 70 человек, прибывших из Уханя (три случая) и с круизных лайнеров Diamond Princess (46 случаев) и Grand Princess (21 случай).

Ранее 12 марта глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи заявил, что ситуация с коронавирусом в США может ухудшиться.

11 марта президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с распространением COVID-19 Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, приостанавливают на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании. Позже в министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что запрет будет распространяться на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире достигло 131,6 тыс. человек, умерли почти 5 тыс. человек.