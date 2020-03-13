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Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать телефоны для профилактики коронавируса

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Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) рекомендует дезинфицировать мобильные телефоны для профилактики коронавируса. Соответсвующее сообщение опубликовано 13 марта на сайте ведомства.

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Отмечается, что мобильный телефон может сыграть роль переносчика возбудителей гриппа и других респираторных инфекций, включая коронавирус, так как устройство часто передается из рук в руки, подносится совсем близко к лицу. Многие не чистят телефоны, боясь их повредить, а также берут с собой в туалет, где очень много различных возбудителей.

«Регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол — то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него) <…> Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и так далее. И обязательно – вечером, после окончания рабочего дня», — говорится в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре призвали тщательно мыть руки после посещения общественных мест, насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Для борьбы с вирусами лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта, в крайнем случае — хлоргексидин.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

12 марта сообщалось, что в России за сутки было зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зараженных коронавирусом в стране увеличилось до 34. По состоянию на 13 марта общее число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в мире — 131 621 человека. При этом погибли 4940 человек, а выздоровели более 68,5 тыс. человек.

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