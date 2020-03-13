Прямой эфир
Сюжет:

Число жертв коронавируса в США достигло 41 человека

0
Фото: REUTERS/David Ryder
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США по данным на четверг, 12 марта, от коронавируса COVID-19 умер 41 человек — 31 из них в Вашингтоне. Всего в стране выявлено 1635 случаев заболевания. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на информацию местных органов власти и центров по контролю и профилактике заболеваний.

Минусы плюса: коронавирус лучше всего распространяется при 8-9°C
«Китайский патоген» любит прохладу и низкую влажность, утверждают ученые

Отмечается, что инфицированные выявлены в 46 штатах столичном округе Колумбия.

В это число входят 70 человек, прибывших из Уханя (три случая) и с круизных лайнеров Diamond Princess (46 случаев) и Grand Princess (21 случай).

Ранее 12 марта глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи заявил, что ситуации с коронавирусом в США может ухудшиться.

11 марта президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с распространением COVID-19 Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, приостанавливают на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании. Позже в министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что запрет будет распространяться на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число инфицированных коронавирусом в мире преодолело отметку в 130 тыс.
В Британии оценили запрет США на въезд из стран Европы из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020