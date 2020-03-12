Главный инфекционист США предсказал ухудшение ситуации с COVID-19

Ухудшение ситуации с новым коронавирусом в США предсказывает глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи.

«Я считаю, что мы увидим больше случаев и ситуация будет хуже. Насколько? Это зависит от того, как мы будем реагировать, но в конечном итоге будет хуже, хуже и хуже», — сказал он на слушаниях комитета по аудиту и реформе палаты представителей США, сообщает РИА Новости.

Ученый считает, что необходимо усилить тестирование и контроль за потенциально подверженными заражению группами населения.

Фаучи подчеркнул, что вакцина не может быть доступна в ближайшие месяцы и в лучшем случае может появиться не раньше, чем через год-полтора. Поэтому нужно полагаться на меры общественного здравоохранения, чтобы сдержать вспышку заболевания.

Ранее, 11 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что США с пятницы, 13 марта, приостанавливают на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании. Позже в министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что запрет будет распространяться на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.

Число заразившихся новым коронавирусом в США достигло 1109 человек, умерших — 31, из больниц выписаны 15 человек. 24 смертельных случая подтверждены в штате Вашингтон, три — в Калифорнии, два — во Флориде и остальные — в Нью-Джерси и Южной Дакоте.