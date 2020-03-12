СМИ узнали о первом случае заражения коронавирусом в Конгрессе США

Врачи обнаружили коронавирус COVID-19 у сотрудника аппарата сенатора Конгресса США Марии Кантуэлл (демократ от штата Вашингтон). Об этом в среду, 11 марта, сообщила газета Politico со ссылкой на собственные источники.

По сведениям собеседников издания, сотрудник аппарата законодателя работает в ее офисе, расположенном в одном из зданий Конгресса в Вашингтоне.

Ранее Кантуэлл обязала всех своих сотрудников работать удаленно на этой неделе. Она также попросила их пройти обследование на выявление коронавируса.

Согласно последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1237, умерли 37 человек.

Ранее в среду о своем заражении коронавирусом сообщил американский актер Том Хэнкс. Он и его супруга прошли анализы в Австралии и получили положительный результат.

Ранее, 11 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что США с пятницы, 13 марта, приостанавливают на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании. Позже в министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что запрет будет распространяться на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.

Эпидемия атипичной пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4292 человека. О случаях заражения сообщили 114 стран.