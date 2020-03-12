Число жертв коронавируса в Китае за сутки выросло на 11 человек

Коронавирус COVID-19 за прошедшие сутки унес жизни 11 человек в Китае. Таким образом, общее число жертв заболевания в стране достигло 3169 человек. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, за сутки коронавирусом заразились 15 человек, а выздоровели — 1318, передает ТАСС.

Всего число инфицированных за всё время распространения заболевания достигло 80,7 тыс., из них выздоровели 62,7 тыс.

Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,92% вместо 3,9% днем ранее. При этом доля выздоровевших за сутки увеличилась с 76,1% до 77,7%.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.