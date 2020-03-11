Во Франции за сутки выявили около 500 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 во Франции за сутки выросло почти на 500 человек. Об этом в среду, 11 марта, сообщило издание Actu.fr со ссылкой на министра социальных дел и здравоохранения страны Оливье Верана.

«Мы должны задержать и предотвратить распространение вируса», — заявил министр на своей ежедневной пресс-конференции.

В связи с этим он также сообщил о принятии дополнительных мер. В эпидемиологически неблагоприятных районах будут закрыты школы и детские сады, а массовые мероприятия численностью более 50 человек будут запрещены.

В настоящий момент во Франции зарегистрировано 497 новых случаев заражения, количество зараженных достигло 2281. Умерли 48 человек . По данным издания Le Figaro, 105 пациентов находятся в реанимации.

10 марта сообщалось, что из-за коронавируса матчи чемпионата Франции по футболу будут проходить без зрителей до 15 апреля.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в мире

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