Матчи чемпионата Франции будут проходить без зрителей до 15 апреля

Из-за коронавируса матчи чемпионата Франции по футболу будут проходить без зрителей до 15 апреля. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) в Twitter.

Соответствующее решение было принято согласно министерскому указу, передает НСН.

Во Франции число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом составляет к настоящему моменту 1412, из них 30 — с летальным исходом.

Матчи 28-го и 29-го туров испанской Примеры также пройдут без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса, передает RT.

Коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует тяжелую пневмонию, появился в конце декабря в Ухане (Китай). По состоянию на 10 марта, инфекция распространилась более чем в 100 государствах.

Всего в мире, по данным на 10 марта, подтверждено 109 270 случаев заражения, 3816 смертей и 62 176 случаев выздоровления. В КНР заболели 80 735 человек, а 3119 — умерли.

Ранее в этот же день начальник Центра инфекционных болезней ЦБК Георгий Сапронов заявил, что лучшим средством в борьбе с коронавирусом являются карантины. По его словам, в большинстве своем такие вспышки затухают сами по себе, а задача эпидемиологов — ускорить процесс затухания при помощи карантинов.