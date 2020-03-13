С 1 марта досмотрено более 28 тыс. прибывших в Россию из Италии

28 тыс. прибывших из Италии в Россию пассажиров досмотрены с 1 марта. У 37 из них выявлены признаки инфекционных заболеваний, сообщается в пятницу, 13 марта, на сайте Роспотребнадзора.

Всего в России по состоянию на пятницу выявлено 34 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 31 — среди россиян, вернувшихся из-за рубежа, два случая отмечено у граждан КНР, один выявлен у итальянца, указало ведомство.

«Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки», — отметили специалисты.

Ранее в пятницу Эстония ввела режим чрезвычайного положения до 1 мая из-за угрозы распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. До 1 мая будут закрыты музеи и кинотеатры, запрещается проведение концертов, конференций, представлений и спортивных мероприятий.