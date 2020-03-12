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Песков оценил вероятность отмены парада Победы из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Возможность отмены парада Победы в Москве из-за коронавируса на данный момент не рассматривается. Об этом 12 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Подготовка продолжается. Следим за ситуацией», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

12 марта стало известно, что в России за последние сутки было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом. Шесть пациентов — в Москве, двое — в Подмосковье. Среди заболевших — ребенок, у него нет симптомов, он носитель вируса.

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