В Казахстане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Врачи в Казахстане зафиксировали новый коронавирус SARS-CoV-2 у двух граждан. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил на брифинге глава минздрава страны Елжан Биртанов.

«Сегодня после тщательных проверок мы получили подтверждение положительного результата у двух наших граждан. Граждане Казахстана прибыли из Германии, у них выявлены положительные анализы на коронавирусную инфекцию», — цитирует его ТАСС.

Биртанов добавил, что заболевшие помещены в инфекционный стационар в Алма-Ате, причем клинические симптомы у них отсутствуют, чувствуют они себя хорошо.

Накануне сообщалось, что в России за сутки было зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зараженных коронавирусом в стране увеличилось до 34.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.