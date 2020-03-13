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«Яндекс» рекомендовал своим сотрудникам работать из дома из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудникам «Яндекса», которые имеют возможность работать удаленно, следует с 16 марта перейти на работу из дома из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Это следует из письма, разосланного работникам компании, сообщает в пятницу, 13 марта, «РИА Новости».

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«Мы рекомендуем всем сотрудникам офисов, которые могут работать удаленно, с понедельника работать из дома. Офисы будут открыты, но приходить в офис советуем только в случае реальной необходимости», — отмечается в письме.

Рабочие совещания и встречи должны проходить в режиме видеозвонков. В случае необходимости посещения офиса в компании посоветовали не пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик. Для этого сотрудникам «Яндекса» компенсируют поездки на такси и каршеринговом сервисе «Яндекс.Драйв».

Такие меры будут действовать всю следующую неделю, в конце которой будет приниматься решение об их продлении.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

В России на данный момент зарегистрировано 34 случая заражения, о летальных исходах не сообщается.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По словам ведущего научного сотрудника Института клинической экспериментальной медицины Александра Чепурнова, никаких дополнительных ограничений для людей объявление пандемии не несет. Распространение вируса имеет три стадии. Сначала это вспышка, потом эпидемия, и уже эпидемию, распространившуюся на все континенты, называют пандемией. Все страны могут бороться с распространением вируса по своему усмотрению.

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