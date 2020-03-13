В Кремле прокомментировали низкое число пациентов в РФ с коронавирусом

Низкое число пациентов с подтвержденным коронавирусом в России может быть следствием как эффективных мер, принятых властями, так и не дошедшей до РФ волной заболевания. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все-таки я рекомендую задавать вопросы в оперативный штаб в правительстве», — добавил представитель Кремля.

Ранее в пятницу Песков попросил журналистов, освещающих работу Кремля, с просьбой внимательно относиться к здоровью и отслеживать любые симптомы.

На вопрос, означает ли это рост озабоченности по поводу коронавируса в Кремле, он ответил: «Безусловно».

Накануне в России за сутки было зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число зараженных коронавирусом в стране увеличилось до 34.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.