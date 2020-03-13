Прямой эфир
Сюжет:

В Кремле прокомментировали низкое число пациентов в РФ с коронавирусом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Низкое число пациентов с подтвержденным коронавирусом в России может быть следствием как эффективных мер, принятых властями, так и не дошедшей до РФ волной заболевания. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мировая волна: пандемия коронавируса приближает глобальный кризис
Эксперты опасаются, что распространение патогена не удастся остановить до лета

«Все-таки я рекомендую задавать вопросы в оперативный штаб в правительстве», — добавил представитель Кремля.

Ранее в пятницу Песков попросил журналистов, освещающих работу Кремля, с просьбой внимательно относиться к здоровью и отслеживать любые симптомы.

На вопрос, означает ли это рост озабоченности по поводу коронавируса в Кремле, он ответил: «Безусловно».

Накануне в России за сутки было зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число зараженных коронавирусом в стране увеличилось до 34.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД РФ призвал россиян учитывать ситуацию с коронавирусом в Эстонии
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020