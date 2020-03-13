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МИД РФ призвал россиян учитывать ситуацию с коронавирусом в Эстонии

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам учитывать эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом SARS-CoV-2 во время планирования поездок в Эстонию. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщило ведомство в своем официальном Telegram-канале.

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«Настоятельно рекомендуем учитывать ухудшение эпидемиологической обстановки и объявление чрезвычайного положения при планировании возможных поездок в Эстонию», — призвали в российском МИДе.

Ранее в этот день сообщалось, что Эстония ввела в стране режим чрезвычайного положения до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Накануне режим чрезвычайного положения ввели власти Латвии и Чехии.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время в Эстонии зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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