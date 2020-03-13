Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени без зрителей

Российский чемпионат по лыжным гонкам в Тюмени пройдет без зрителей, чтобы предотвратить угрозу распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил «РИА Новости» исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Иван Курило.

«Всё состоится в полном формате, только без зрителей», — рассказал он агентству, отметив, что это решение было принято на фоне распространения в мире коронавируса.

Соревнования пройдут в Тюмени в период с 28 марта по 5 апреля.

Накануне сообщалось, что в России за сутки было зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зараженных коронавирусом в стране увеличилось до 34.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 130 тыс. человек, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта организация объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.