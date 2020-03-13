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В UFC допустили бой Нурмагомедова и Фергюсона без зрителей

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Фото: TASS/AP/John Locher
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UFC не планирует отменять поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона из-за коронавируса. Однако есть вероятность, что он пройдет в другом месте или без зрителей, рассказал источник в организации в пятницу, 13 марта.

Бой должен пройти в Нью-Йорке. Накануне в городе объявлено чрезвычайное положение и отмена массовых мероприятий. По словам собеседника журналистов, в разосланной участникам турнира информации говорится, что он состоится, но, возможно, при пустых трибунах, передает ТАСС.

Также возможен перенос на арену в Лас-Вегасе, как уже произошло с двумя другими турнирами.

Ранее 13 марта стало известно, что в США от коронавируса скончался 41 человек. Всего в стране выявлено более 1,6 тыс. инфицированных.

11 марта президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с распространением COVID-19 Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, приостанавливают на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании. Позже в министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что запрет будет распространяться на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.

Бой состоится 19 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке. Телеканал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.

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