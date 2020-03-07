Нурмагомедов пообещал размазать «тупого» Фергюсона

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в ходе первой пресс-конференции с американцем Тони Фергюсоном оценил своего соперника, как хорошего бойца, но тупого человека.

«Он заслужил этот бой, это очень хороший боец. Но он мне не нравится, потому что он тупой человек. Он один из лучших, и если я хочу закрепить свое наследие в ММА, то обязан победить его», - цитирует Хабиба РЕН ТВ.

В ответ Фергюсон оскорбил россиянина и назвал будущий поединок с ним легким спаррингом.

На этом стычки не закончились в ходе дуэли взглядов Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона. Кроме того, россиянин напомнил о возрасте американца и заявил, что с легкостью размажет 36-летнего бойца в октагоне.

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон впервые встретились лицом к лицу 6 марта перед боем в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке. Их поединок состоится в ночь на 19 апреля будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед, у Фергюсон 25 побед в 28 поединках.