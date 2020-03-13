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Первый этап «Формулы-1»-2020 гран-при Австралии отменили из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Loren Elliott
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Первый этап чемпионата «Формулы-1» сезона-2020 гран-при Австралии, который должен был состояться в ближайшие выходные 14 и 15 марта, отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, говорится на официальном сайте серии.

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Отмечается, что после того, команды McLaren отказалась от выступления после обнаружения у одного из своих членов коронавируса, было проведено совещание остальных девяти команд.

«Эти обсуждения завершились тем, что большинство команд считают, что гонка не должна состояться», — говорится в сообщении.

Накануне Би-би-си со ссылкой на источники сообщило, что первый этап гран-при «Формулы-1» в Австралии будет перенесен из-за коронавируса.

В пятницу премьер-министр Австрии Скотт Моррисон заявил, что правительство страны с 16 марта введет запрет на проведения массовых мероприятий с участием более 500 человек из-за распространения коронавируса, сообщает издание WAtoday.

В Австралии на данный момент зарегистрировано порядка 200 случаев заражения новым коронавирусом. Почти половина заболевших - 92 человека — жители Сиднея.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире достигло 131,6 тыс. человек, умерли почти 5 тыс. человек.

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