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В Португалии объявлено состояние повышенной готовности из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Rafael Marchante
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Правительство Португалии объявило о состоянии повышенной готовности в стране из-за угрозы распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила радиостанция TSF.

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Соответствующее объявление было сделано после заседания совета министров. Представители ведомств анонсировали ряд мер, которые могут снизить риск распространения коронавируса в стране. Отмечается, что правительство Португалии будет оказывать финансовую помощь работающим не по найму, которые вынуждены оставаться дома. Кроме того, они выделят около €2,3 млрд на поддержку компаний.

Ранее в этот день португальский премьер Антониу Кошта заявил о закрытии всех школ страны с 16 марта по 9 апреля. Также Португалия не будет принимать в своих портах круизные суда, которые не были зарегистрированы в стране. Помимо этого, в республике будут закрыты ночные клубы, а посещение ресторанов и торговых центров будет ограничено.

По последним данным Минздрава страны, в Португалии зафиксировано 78 случаев заражения коронавирусом.

9 марта сообщалось, что президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза отменил все мероприятия на две недели и отправился на добровольный карантин.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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