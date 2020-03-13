Лукашенко раскритиковал Италию из-за распространения коронавируса

Италия на фоне распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 начала действовать, лишь когда у заболевших были обнаружены тяжелые клинические проявления. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы работаем при малейшем подозрении. Если человек где-то был, мы его проверяем и всё окружение, с кем он был в контакте в последнее время. Это то, что не делалось в Италии. Италия не работала на первом-втором уровне. Только когда человек заболел, когда тяжелые клинические проявления, тогда его начинали лечить. Конечно, отсюда больше смертей», — цитирует его пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что власти не скрывают от граждан реальную ситуацию с коронавирусом в стране. Также Лукашенко отметил, что благодаря тому, что власти не «развалили» советскую систему здравоохранения, стране удается сдерживать распространяющуюся по всему миру инфекцию.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Италии зарегистрировано свыше 15 тыс. случаев заболевания, а число жертв превысило 1 тыс. человек.

Накануне минздрав Белоруссии сообщил о том, что число пациентов с выявленным коронавирусом в стране возросло до 21 человека. Отмечалось, что практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.