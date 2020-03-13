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Шри-Ланка прекратит выдачу виз по прилете из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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Шри-Ланка прекратит с 14 марта оформлять визы по прилете иностранцам, которые прибыли по общегражданским паспортам из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел России.

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«Правительство Шри-Ланки уведомило о прекращении с 12:00 14 марта 2020 года оформления виз по прилете в международном аэропорту города Коломбо иностранцам, прибывающим по общегражданским паспортам», — говорится в сообщении ведомства.

В российском МИДе отметили, что иностранные граждане могут въехать в страну, предварительно оформив электронное разрешение на государственном сайте и дождавшись соответствующего подтверждения иммиграционных властей. Также получить въездную визу можно в одном из диппредставительств страны за рубежом.

Накануне сообщалось, что посольство Чехии на 30 дней приостановило выдачу шенгенских виз из-за распространения коронавируса. Также правительство приняло запрет на проведение спортивных, культурных, музыкальных и других публичных мероприятий с участием более 30 человек. Кроме этого, был введен запрет на посещение гражданами спортзалов, библиотек, музеев и иных мест массового скопления людей.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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