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Чехия приостановила выдачу шенгенских виз

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Фото: Global Look Press/CTK Photo/Igor Zehl)
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Посольство Чехии на 30 дней приостановило выдачу шенгенских виз из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 12 марта, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш на пресс-конференции после внеочередного заседания правительства, сообщает Globe 24.

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Также правительство приняло запрет на проведение спортивных, культурных, музыкальных и других публичных мероприятий с участием более 30 человек. Кроме этого, вводится запрет на посещение гражданами спортзалов, библиотек, музеев и иных мест массового скопления людей.

Все учреждения общественного питания должны быть закрыты с 20:00 до 6:00.

С полуночи пятницы будет запрещено пересекать границы, кроме как в 11 пунктах.

Ранее в этот же день чешское правительство объявило в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в республике в настоящее время зарегистрированы 94 случая заражения коронавирусом.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире превысило 133 тыс. человек в 118 странах, умерли 4915 человек.

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