Минздрав Белоруссии сообщил о 21 заболевшем коронавирусом в стране

Число пациентов с выявленным новым коронавирусом (SARS-CoV-2) в Белоруссии возросло до 21 человека. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

«На сегодняшний момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с лабораторно подтвержденным РНК COVID-19 находится 21 пациент. В Беларуси проводится активный лабораторный контроль граждан, в том числе среди тех, кто контактировал с вернувшимися из-за границы и был изолирован в рамках противоэпидемических мероприятий», — отмечается в сообщении ведомства.

В минздраве Белоруссии подчеркнули, что практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, ведомство сообщило о том, что в настоящий момент Республиканский научно-практический центр (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии уже провел более 10,5 тыс. тестов на коронавирус.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 124,9 тыс. человек в 118 странах, умерло 4613 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

4 марта главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова сообщила, что минздрав страны не планирует поднимать вопрос о закрытии государственной границы из-за угрозы распространения коронавируса.