В Белоруссии подтвердились три новых случая заболевания коронавирусом

Министерство здравоохранения Белоруссии подтвердило три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в стране. Таким образом, общее количество заболевших в стране достигло девяти человек. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 10 марта.

Повторные результаты анализов пациентов, которые относятся к контактам 1-го уровня, оказались положительными. Отмечается, что все они вернулись из Италии.

«Однако превентивная изоляция данных пациентов и адекватное медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания», — сказано в сообщении.

На сегодняшний день они чувствуют себя удовлетворительно, «температура нормальная, жалоб нет».

Также в пресс-службе сообщили, что количество излеченных от коронавируса увеличилось до трех человек.

«У студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, на сегодняшний момент также получены отрицательные результаты тестов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля все они будут выписаны из стационара.

4 марта главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова сообщила, что Минздрав страны не планирует поднимать вопрос о закрытии государственной границы из-за угрозы распространения коронавируса.

По состоянию на 10 марта, первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с COVID-19 в Иране, Китае и Южной Корее. В России подтверждены 20 случаев заболевания.