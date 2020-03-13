В Минздраве России рассказали о состоянии заболевших COVID-19

Состояние заболевших коронавирусной инфекцией, которые находятся на лечении в России, удовлетворительное. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.

«Состояние удовлетворительное, в динамике стабильное», — приводит сообщение «РИА Новости» в пятницу, 13 марта.

В информационном разделе по ситуации с COVID-19 на сайте ведомства сообщается, что всего в России зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции, из них: 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.

Ранее в пятницу семь инфицированных коронавирусом в России были выписаны из больниц в связи с выздоровлением. Среди них граждане России, Китая и Италии, среди них в том числе россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamons Princess.

12 марта в России за сутки было зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 131 тыс. человек, умерли почти 5 тыс. пациентов.