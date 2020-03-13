ЦБ смягчил требования по валютным кредитам для ряда компаний

Совет директоров Банка России принял решение не применять надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам для компаний в некоторых отраслях из-за коронавируса с 1 марта по 30 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора 13 марта.

«Совет директоров Банка России в связи с распространением коронавирусной инфекции и ее влиянием на экономическую активность в отдельных отраслях принял решение не применять с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым в указанный период валютным кредитам организациям», — говорится в сообщении.

Послабления распространяются на организации, производящие лекарственные средства, материалы и оборудование, применяемые в медицинских целях. Также меры регулятора будут применяться к вложениям компаний в долговые ценные бумаги в иностранной валюте, возникшие в указанный период.

Ранее в пятницу в ЦБ заявили, что российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.