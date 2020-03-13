В ЦБ заявили о готовности российской финансовой системы к внешним шокам

Российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014–2015 годах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Банка России 13 марта.

«В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной. Объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы снизился. Бюджетное правило в значительной степени изолирует бюджет от колебаний цен на нефть», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в пятницу Банк России провел аукцион «репо» «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей. Также регулятор ввел временные послабления для банков, которые призваны помочь отраслям транспорта и туризма, а также стимулировать кредитование производителей медицинских товаров. Отмечается, что бюджетное правило в значительной степени изолирует бюджет от колебаний цен на нефть. Кроме того, снизился объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы.

На фоне ситуации с коронавирусом страны – участницы ОПЕК+ попытались согласовать сделку по сокращению добычи нефти, однако 6 марта стало известно, о провале переговоров и распаде соглашения. Нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.

Вслед за этим снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний.

13 марта при открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро потеряли больше рубля: доллар снизился до отметки 73,61 рубля, евро — до 82,23 рубля.