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Нью-Йоркская биржа закрылась с рекордным за последние 32 года падением

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже по итогам торговой сессии в четверг, 12 марта, упали более чем на 9% . Это крупнейший обвал со времен так называемого черного понедельника 19 октября 1987 года.

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Согласно данным на сайте торговой площадки включающий 500 самых крупных компаний рынка США индекс S&P 500 потерял 260,74 пункта (9,51%) и оказался на отметке 2480,64 пункта.

Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2352,6 пункта (9,99%) и остановился на отметке 21 200,62 пункта.

Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 750,25 пункта (9,43%) — до 7201,8 пункта.

Наибольшее снижение отмечено, в частности, у авиаперевозчиков и компаний, организующих круизы и туристические поездки.

Фондовый рынок значительным снижением ключевых индексов реагирует на пандемию коронавируса COVID-19 в мире. Также нестабильность на мировых рынках вызвало то, что 6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти. В результате соглашение распалось.

Ранее американский экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис в 2008 году, заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.

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