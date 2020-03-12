Кудрин заявил о приближении мировой экономики к кризису

Мировая экономика находится на пороге кризиса, считает руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«Cкорее всего, мы стоим на пороге кризиса, он будет достаточно чувствительным», — приводит его слова «РИА Новости» в четверг, 11 марта.

12 марта курс доллара США впервые с 2016 года поднялся выше 74 рублей. Курс евро подорожал на 1,27 рубля и составил 83,41 рубля.

Фондовый рынок второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов. Это происходит после объявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о пандемии коронавируса COVID-19 в мире. Также нестабильность на мировых рынках вызвало то, что 6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти. В результате соглашение распалось.

Первый обвал цен на нефть произошел 9 марта, снижение цен удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.